Пашинян распорядился начать переговоры с Баку по обмену пленных на своего сына

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян распорядился предложить Азербайджану начать переговоры по обмену всех армянских пленных на своего сына Ашота. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Баку получит официальное предложение на этот счет, однако не указал, в какие сроки это может произойти. «Мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных», — подчеркнул Пашинян на встрече со своими сторонниками в Ширакской области.

Впервые глава армянского кабмина заявил о готовности обменять сына на удерживаемых в Азербайджане в ответ на упреки со стороны своих оппонентов — бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. «Говорю официально. Сержик и Робик как специалисты по купле-продаже людей даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — заявил и.о. премьера.

Ранее главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявила, что число плененных Азербайджаном граждан Армении превышает сотню. При этом точными цифрами и персональными сведениями об узниках армянская сторона не располагает до сих пор.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.