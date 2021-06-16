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Эрдоган заявил о «возможностях для Армении» после примирения в Карабахе

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Фото: Yves Herman / Reuters

Примирение и урегулирование конфликта в Карабахе создает возможности для сотрудничества — в том числе для Армении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Баку, передает РИА Новости.

«Решение конфликта создает возможности для сотрудничества в регионе, да не только в регионе, это важно для всего мира. Созданы возможности для сотрудничества всех региональных стран, в том числе для Армении», — приводит агентство слова из выступления турецкого лидера в парламенте Азербайджана. Эрдоган добавил, что Анкара поддерживает Баку, используя для этого все свои ресурсы.

Ранее в МИД Армении заявили, что поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах является провокацией и угрожает миру в регионе. 15 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.

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