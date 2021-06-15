В Армении назвали провокацией поездку Эрдогана в Нагорный Карабах

Поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах является провокацией и угрожает миру в регионе. Об этом заявили в МИД Армении, сообщается на сайте ведомства.

Ереван «строго осуждает» выбор места встречи между турецким лидером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подобные действия «наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы», считают в Армении.

МИД указал, что в городе Шуше, который ранее находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и был важным историческим центром для всех армян, даже после войны уничтожается религиозное и культурное наследие армян. В том числе был разрушен обстрелами кафедральный собор и уничтожен памятник жертвам геноцида армян.

По мнению официального Еревана, это может служить доказательством того, что заявления Алиева и Эрдогана о желании восстановить регион носят «ложный и дезориентирующий характер».

15 июня Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.