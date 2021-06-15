Алиев заявил о «практических действиях» по созданию Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предпринимает «практические действия» по созданию Зангезурского коридора. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

15 июня Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехали в город Шуша (Шуши), который до осени прошлого года находился в составе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), а в ходе последнего вооруженного конфликта вернулся под контроль Баку. Лидеры двух стран подписали декларацию о союзничестве.

По словам Алиева, документ содержит положения о Зангезурском коридоре. «Сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который свяжет автодорогой и железной дорогой Турцию и Азербайджан, но и предпринимаем практические действия», — заявил он.

Ранее Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы». Транспортная линия должна пройти через территорию Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.