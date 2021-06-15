В Карабах к приезду Эрдогана перебросили сотни элитных спецназовцев

В город Шуша (Шуши), который до осени прошлого года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), перебросили несколько сотен бойцов элитных подразделений спецназа к приезду в регион президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в Карабахе.

По данным собеседников канала, в Шушу были направлены как минимум два батальона элитных бойцов — в общей сложности около 500 человек. При этом среди них есть как иностранные инструкторы, так и действующие военнослужащие турецкого спецназа.

Отмечается, что данные подразделения были переброшены в город под предлогом обеспечения безопасности Эрдогана в ходе его визита.

О том, что Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прибыл в Шушу, стало известно ранее 15 июня. Сообщалось, что там турецкий лидер пробудет два дня, в ходе которых подпишет с главой Азербайджана одно из самых крупных соглашений между двумя странами.

Шуша находится в 10 километрах от столицы НКР — Степанакерта. Ее называют ключевым городом в регионе. Осенью 2020 года во время последней войны в Нагорном Карабахе она вернулась под контроль Азербайджана.