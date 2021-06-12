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Эрдоган анонсировал крупное соглашение с Азербайджаном

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подпишет полномасштабное межгосударственное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

«После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули. После этого с моим братом Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами. Это будет полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном», — заявил Эрдоган в обращении к гражданам.

Визит Эрдогана запланирован с 14 по 16 июня. Ранее турецкий лидер заявлял, что отправится в город Шуша в Нагорном Карабахе. Его поездка была запланирована на 15 июня, после участия в саммите НАТО в Брюсселе.

11 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в стремлении к реваншу после проигранного конфликта в Нагорном Карабахе. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил уверенность, что политические силы в Армении говорят о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской территории.

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