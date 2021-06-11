В Турции заявили о попытке США оторвать Анкару от Москвы

Политика США в отношении Турции нацелена в том числе на то, чтобы навредить отношениям Анкары и Москвы. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» отставной турецкий адмирал Джихат Яйджи.

Военный убежден, что администрация президента Байдена настроена против турецкого государства. Он указал на законопроект о геноциде армян, позицию США по спорным территориям на Кипре и в вопросе континентального шельфа Эгейского моря, по поводу которого Турция спорит с Грецией.

«Видно, как они пытаются оторвать Турцию от России, оттесняя ее. И они пытаются оборвать отношения России с Европой и Турцией. Несмотря на давление Запада, наши отношения с Россией не должны пострадать», — подчеркнул Яйджи.

Он также добавил, что ранее Анкара вела себя более зависимо по отношению к Вашингтону, однако это время давно прошло.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит возобновление авиасообщения с Россией с делегацией, которая приедет в Анталью.