Глава МИД Турции заявил об отсутствии угрозы для НАТО от С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, приобретенные у России, не представляют угрозы для НАТО. Власти Турции планируют урегулировать этот вопрос на основе диалога, пишет французская газета Opignon.

Чавушоглу сообщил об отсутствии угрозы от С-400, отметив, что ракеты не представляют риска для безопасности НАТО. «Турция намерена подходить к вопросу С-400 с позиций реализма и на основе конструктивного диалога», — подчеркнул глава МИД.

Министр также добавил, что Анкара предоставила своим партнерам по НАТО данные, которые доказывают, что Турция не совершала враждебных действий против кораблей союзников вопреки данным о военном французском фрегате Courbet.

Courbet, который контролировал соблюдение соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, попал под прицел турецкого фрегата 10 июня 2020 года. Тот совершил три «радарные подсветки», которые можно расценить как наведение на цель. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о враждебности подобного поведения, а президент страны Эммануэль Макрон обвинил Турцию в несоблюдении обязательств, которые она обещала выполнять на конференции в Берлине.

В ответ на это Чавушоглу потребовал от Парижа извинений в связи с заявлениями о том, что Турция совершила провокацию в отношении французского корабля в Средиземном море.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара считает неприемлемыми требования других стран не использовать российские ЗРС С-400. До этого заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман сообщила, что США предложили республике альтернативу в вопросе приобретения С-400. Однако подробности выдвигаемого соглашения не сообщались. Россия поставляет Турции С-400 с середины июня 2019 года.