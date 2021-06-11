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Эрдоган обсудит возобновление полетов с делегацией из России

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит возобновление авиасообщения с Россией вместе с делегацией, которая приедет в Анталью. Его цитирует телеканал TRT Haber.

Дата прибытия делегации пока не сообщается. Россияне должны будут провести проверку и предоставить результаты властям РФ.

РИА Новости напоминает, что ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой позитивно оценил переговоры Анкары и Москвы по поводу возобновления авиасообщения.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за ситуации с пандемией COVID-19. Пока что полеты отменили до 21 июня.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 1 июля. По его словам, этому способствует снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией на курортах. Вице-президент также отметил, что около 500 тысяч туристов отменили поездки в Турцию из-за ограничений.

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