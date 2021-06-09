В России назвали возможную дату возобновления полетов в Турцию

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 1 июля. Возможную дату назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин журналистам, передает «Интерфакс».

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться», — добавил Барзыкин.

По его словам, этому способствует снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией на курортах. Вице-президент также отметил, что около 500 тысяч туристов отменили поездки в Турцию из-за ограничений.

Ранее в мае стало известно, что Россия продлит до 21 июня приостановку авиасообщения с Турцией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В апреле Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией до 1 июня в связи со вспышкой заболевания.