В России назвали сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Авиасообщение России с Египтом может возобновиться в июле. Такие сроки назвали источники «Интерфакса».

Как сообщает агентство, авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может возобновиться в начале июля — вначале прямое регулярное, а позднее и чартерное.

Уточняется, что власти России и Египта уже подписали все соответствующие документы, регламентирующие полеты между государствами. Также отмечалось, что российские специалисты будут следить за безопасностью рейсов в египетских аэропортах.

Ранее в июне генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик ждет открытия новых рейсов в Египет в ближайшие дни. Он также отметил, что заменить рынок Турции будет сложно, однако в компании рассчитывают на открытие египетских курортов в скором времени.