Раскрыта главная интрига возобновления полетов в Египет

Эксперты раскрыли подробности возможного возобновления полетов на египетские курорты. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, главная интрига открытия границ заключается не в сроках, а в количестве и статусе рейсов. Уточняется, что перезапуска чартерного авиасообщения ожидать в июне не стоит — первым делом восстановятся регулярные грузопассажирские рейсы, недоступные для туристических поездок.

По мнению главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, официальный старт полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх состоится «в ближайшие дни» на фоне заявлений властей Египта о готовности принимать российских туристов.

Однако эксперты полагают, что из-за повышенного спроса стоимость билетов окажется довольно высокой и будет сопоставима с ценами на перелет по маршруту Москва — Афины, от 45 тысяч рублей на одного.

Ранее в июне замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что регулярное авиасообщение с египетскими курортами нужно возобновить «как можно скорее». Он подчеркнул, что соответствующее решение уже принято, однако остались некоторые вопросы, связанные с коронавирусными ограничениями.