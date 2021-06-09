Россия и Турция обсудили необходимость возобновления авиасообщения

Россия и Турция в ходе консультаций между министерствами иностранных дел обсудили необходимость возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Стороны отметили важность поддержания политического диалога между странами и возможность возобновления авиасообщения по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Также заместители глав МИД государств обсудили сотрудничество в области борьбы с распространением коронавирусной инфекцией — в частности, совместное производство российской вакцины «Спутник V» на территории Турции.

Помимо прочего, был рассмотрен комплекс вопросов по содействию в разрешении конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, ситуации между Палестиной и Израилем и на востоке Украины.

Ранее в июне в России назвали возможную дату возобновления полетов в Турцию. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, рейсы могут быть запущены с 1 июля.