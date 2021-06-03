Турция упростила въезд для привитых от коронавируса россиян

Власти Турции упростили правила въезда и отменили требование предоставлять ПЦР-тест на коронавирус для вакцинированных россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в авиакомпании Turkish Airlines, непривитые граждане России могут предъявить справку о прохождении экспресс-теста на антигены, если заболевание было перенесено в течение последних шести месяцев. Так, необходимость сдавать ПЦР-тест остается только для тех туристов, кто не переболел коронавирусом и не прошел вакцинацию.

Как указано в обновленных правилах, Турция снимает запрет на въезд в страну из Афганистана, Бангладеша, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки. Тем не менее прибывающие оттуда путешественники обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее, 31 мая, стало известно о продлении ограничения на авиасообщение между Россией и Турцией до 21 июня. Опрештаб по борьбе с коронавирусом принял решение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на курорте.