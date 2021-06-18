Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех армянских бизнесменов за незаконный ввоз оружия и военной техники в Армению и в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

В розыск объявлены бизнесмены Самвел Карапетян, Давид Галстян и Ара Абрамян, который также является главой общественной организации «Союз армян России».

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Правоохранительные органы установили, что предприниматели неоднократно ввозили на территорию Армении и Нагорного Карабаха незаконно приобретенное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Контрабанда вооружений осуществлялась на пассажирских и грузовых авиарейсах, а также на личном грузовом самолете Абрамяна.

В конце апреля Азербайджанская прокуратура возбудила уголовное дело против Карапетяна, Галстяна и Абрамяна и направила запрос о правовом содействии в соответствующие органы зарубежных стран. Все трое были объявлены в международный розыск.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что из России в Армению при содействии армянских бизнесменов идет контрабанда оружия. По его словам, с территории Грузии в Армению контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских самолетах, для этих целей недавно был куплен Ил-76 за 30-40 миллионов долларов. Карпетян и другие бизнесмены отрицали все обвинения азербайджанской стороны.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.