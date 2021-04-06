Российские таможенники пресекли контрабанду военной техники в Армению

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку контрабанды военной техники в Армению. Отправителем оказался житель Южного Урала. Об этом во вторник, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Мужчина пытался отправить 37 танковых стабилизаторов и еще 30 запчастей для него с помощью курьерской службы. Для этого он использовал поддельную доверенность на экспорт.

Уточняется, что данные товары относятся к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ — они запрещены к свободной продаже.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет колонии, а также штраф до миллиона рублей.

В минувшем декабре сообщалось, что суд взял под стражу бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичева по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Чикичев помогал за десять миллионов рублей гражданам Китая, которые занимались контрабандой лесоматериалов. За свои услуги прокурор получил лишь половину суммы.