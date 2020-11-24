На границе с Китаем перехвачен грузовик с золотыми слитками

В Забайкальском крае российские таможенники перехватили грузовик со спрятанными внутри золотыми слитками. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

По данным таможни, во время осмотра грузового автомобиля, следовавшего через границу в Китай, таможенники обнаружили спрятанную под приборной панелью контрабанду. Всего было изъято семь золотых слитков общим весом в 2,5 килограмма и стоимостью 11 миллионов рублей. При этом слитки изготовлены кустарным способом — на изделиях отсутствуют промышленные пробы.

Читинская таможня возбудила в отношении россиянина уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»). Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

24 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ поймали машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай.