Заявления Алиева о контрабанде оружия из России в Армению назвали абсурдными

Утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что из России в Армению идет контрабанда оружия, абсурдны. Об этом заявил президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян, передает РБК.

«Обвинения президента Азербайджана в корне безосновательны и абсурдны, это абсолютный фейк-ньюз», — отметил он. По словам Карапетяна, подобные слова из уст азербайджанского лидера вызывают большую обеспокоенность.

Бизнесмен добавил, что оказывает поддержку армянскому населению Нагорного Карабаха и намерен «продолжить реализацию исключительно гуманитарных и социальных программ в регионе».

Ранее Ильхам Алиев заявил, что из России в Армению идет контрабанда оружия. По данным Баку, с территории Грузии в Армению контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских самолетах, для этих целей недавно был куплен Ил-76 за 30-40 миллионов долларов. «Его приобрели богатые армянские бизнесмены, проживающие в России: Карапетян, Абрамян и другие. Они посылают армян из России в Карабах в качестве наемников», — сказал Алиев.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились обменяться пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.