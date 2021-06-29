Армянский депутат назвала условие Баку для возвращения пленных

Депутат армянского парламента Наира Зограбян назвала условие, которые выдвинул Баку для возвращения военнопленных. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает «Sputnik Армения».

По словам Зограбян, после заседания ПАСЕ она разговаривала с главой азербайджанской делегации Самедом Сеидовым. Он заявил ей, что в Азербайджане нет пленных, а те армянские военные, которые находятся на территории республики, совершили теракты.

Представитель Баку добавил, что половина карт, которые Армения передала Азербайджану в обмен на военнослужащих, оказались фальшивыми.

«Сеидов сказал, что Азербайджан готов обсудить вопрос возвращения "террористов", если Армения согласится подписать мирный договор, то есть в письменном виде признать территориальную целостность Азербайджана, в том числе принадлежность ему 75 процентов Арцаха», — сказала Зограбян.

По данным правозащитников, в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных.