В Армении начали бессрочную акцию с требованием вернуть пленных из Азербайджана

В Ереване возле здания правительства прошла сидячая акция с требованием вернуть удерживаемых в Азербайджане военнопленных. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Родственники пленных призвали правительство предпринять конкретные действия для возвращения всех армянских военных на родину. Они заявили, что акция является бессрочной — пикет не прекратится, пока участникам не дадут конкретных ответов.

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«Мы проведем тут столько времени, сколько нужно будет. Нам некуда спешить. Мы требуем, чтобы предприняли действенные шаги по возвращению пленных», — сказал участвующий в акции брат находящегося в плену военного Мелса Амбардаряна.

Другие протестующие планируют позже выступить с совместным обращением.

Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян заявил, что власти Азербайджана незаконно удерживают военнопленных как заложников для использования в политических торгах, занимаются торговлей людьми и вводят в заблуждение мировое сообщество, называя пленных террористами и диверсантами.

12 июня Азербайджан передал Армении 15 пленных. Они были освобождены после того, как Армения предоставила карты с расположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые остаются в плену. Ашот Пашинян выразил готовность поехать в Баку для обмена на армянских пленных.