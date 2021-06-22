Жители Карабаха потребовали наказать президента после поддержки Пашиняна

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) вышли на массовые протесты против президента Араика Арутюняна и потребовали его отставки. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Причиной стало то, что Арутюнян поздравил с победой на выборах и.о. премьера Армении Никола Пашиняна и выразил ему поддержку. Кроме того, в соцсетях появилась информация, что президент НКР был замечен в штабе партии «Гражданский договор» во время голосования.

Люди вышли на улицы и заявили, что народ Карабаха не поддерживает Пашиняна, следовательно, Арутюнян обязан встать на его сторону. Некоторые митингующие потребовали наказать президента «за все то, что плохого сделал нашему народу». «Сперва мы добьемся отставки, а после потребуем, чтобы было заведено уголовное дело — за все совершенные преступления», — сказал один из организаторов акции Тигран Петросян.

По словам активиста, вечером 21 июня людей вышло даже больше, чем он рассчитывал. Протесты продолжатся во вторник, 22 июня. Сам Арутюнян в данный момент находится в Ереване.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 53,92 процента голосов, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы сформировать правительство единолично. На втором месте оказалась партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», третье место заняла еще одна оппозиционная сила, блок предшественника Пашиняна Сержа Саргсяна «Честь имею». Оппозиционеры уже заявили, что оспорят результаты.

После окончания войны 2020 года в Нагорном Карабахе, которая закончилась передачей земель Азербайджану, в Армении продолжался политический кризис. Недовольные обвиняли Пашиняна в том, что его политика и необдуманные действия привели к поражению армянских вооруженных сил.