Партии Пашиняна не хватило голосов для формирования правительства

Партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», одержавшей победу на выборах в парламент страны после подсчета голосов на всех избирательных участках, не хватило баллов для формирования правительства. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По данным ЦИК, чтобы единолично сформировать правительство, партии не хватило 0,08 процента голосов.

Согласно результатам голосования, второе место занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, за него отдали 21,04 процента голосов. Замыкает тройку блок «Честь имею» бывшего президента страны Сержа Саргсяна с 5,23 процента голосов. Однако для прохождения в парламент этого недостаточно (для блоков необходимо преодолеть барьер в семь процентов).

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня.