Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент страны после подсчета голосов на всех избирательных участках, набрав 53,92 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

Согласно результатам голосования, второе место занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, за него отдали 21,04 процента голосов. Замыкает тройку блок «Честь имею» бывшего президента страны Сержа Саргсяна с 5,23 процента голосов. Однако для прохождения в парламент этого недостаточно (для блоков необходимо преодолеть барьер в семь процентов).

Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96 процента голосов при проходном барьере для партий в пять процентов.

Ранее Пашинян еще в ходе подсчета голосов заявил, что его партия сформирует в парламенте большинство, поскольку на тот момент она уже лидировала по предварительным подсчетам. Он объявил о «стальной» революции в стране, которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной». В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.