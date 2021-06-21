Блок Кочаряна не признал предварительные итоги выборов в Армении

Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признал предварительные итоги внеочередных парламентских выборов, назвав их спорными и не внушающими доверия. Об этом говорится в заявлении блока, распространенном среди армянских СМИ, передает ТАСС.

Согласно заявлению, наибольшие сомнения у политической силы вызывают «сотни сигналов» с разных избирательных участков, что говорит о «систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов». «Блок "Армения" не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны», — отмечается в заявлении блока Кочаряна.

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Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на внеочередных парламентских выборах, объявил о «стальной» революции в стране, которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной». Он добавил, что его политическая сила сформирует в парламенте большинство, поскольку уже «понятно, что у нас будет убедительное большинство».

По последним данным ЦИК Армении, партия Пашиняна лидирует с 58 процентами по итогам подсчета более половины голосов, блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,79 процента.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.