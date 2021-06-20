Опубликованы первые результаты парламентских выборов в Армении

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала на своем сайте первые результаты внеочередных выборов в парламент республики.

Согласно промежуточному результату, по итогам голосования лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 58 процентами голосов. За блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» свои голоса отдали 22 процента избирателей.

Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолела партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Пока подсчитаны голоса с 80 из 2008 участков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в армянский парламент на момент закрытия избирательных участков составила 49,4 процента. В голосовании приняли участие 1 281 174 человека, наибольшую активность проявили жители Сюникской области (60,38 процента).

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.