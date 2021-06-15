Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян допустил столкновения после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в стране 20 июня. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Это крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя. Но все будет зависеть от результатов голосования и от того, с каким доверием к этому результату отнесется общество», — сказал Кочарян.

По его словам, если избирательные комиссии на местах будут работать «четко» и в рамках закона, то вряд ли будут «какие-то серьезные последствия».

«С достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов», — отметил экс-президент.

Кочарян также счел маловероятным проведение второго тура.

В парламентских выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Кочарян возглавляет блок «Армения». В стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который в конце апреля стал и.о. главы правительства. Противники Пашиняна обвиняют его в поражении во время последней войны в Нагорном Карабахе. Сам политик утверждал, что чист перед народом.