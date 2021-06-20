ЦИК Армении раскрыл явку на выборах в парламент

Явка на внеочередных выборах в армянский парламент на момент закрытия избирательных участков составила 49,4 процента. Данные раскрыл ЦИК республики на своем сайте.

В голосовании приняли участие 1 281 174 человека, наибольшую активность проявили жители Сюникской области (60,38 процента).

Наименьшая активность зафиксирована в Ширакской области (41,24 процента). Как сообщил ТАСС глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, все нормы законодательства были соблюдены. «Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства», — пояснил Мукучян.

Ранее на избирательном участке в селе Азаташен Араратской области открыли стрельбу. Конфликт произошел между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк».

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.