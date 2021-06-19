Президент Армении обратился к народу перед выборами в кризисной ситуации

Президент Армении Армен Саркисян накануне проведения внеочередных парламентских выборов обратился к избирателям и призвал голосовать их честно и свободно. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Он отметил, что выборы проходят в сложной, кризисной ситуации и имеют решающее значение для государства и народа. И любой выбор станет определяющим для будущего Армении, сказал Саркисян.

«Недопустимы, неприемлемы, достойны осуждения любые попытки нарушения правовых и моральных границ, обострения ситуации, тем более, разжигания ненависти и вражды», — заявил он.

Саркисян обратился к участвующим в выборах силам, призвав их и их сторонников быть сдержанными и осмотрительными, проявлять терпимость и уважение.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся в воскресенье, 20 июня. Как свидетельствуют результаты последних опросов, основная борьба развернется между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.