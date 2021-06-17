Армянская оппозиция объявила о возможности признания Крыма

Лидер блока «Честь имею» и бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян высказался о возможном признании Крыма частью России после прихода политической силы к власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политик отметил важность соблюдения принципа международного права по самоопределению народов и сравнил вопрос по статусу Крыма с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Материалы по теме Российский вектор. Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны? Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?

«Да, народ Крыма самоопределился, больше 95 процентов населения Крыма высказалось за соединение с Россией. Кто мы такие, чтобы не признавать выбор народа Крыма?» — сказал Ванецян.

Оппозиционный блок «Честь имею» состоит из возглавляемой Ванецяном партии «Отечество» и бывшей правящей Республиканской партии Армении третьего президента Сержа Саргсяна.

В 2014 году правительство Армении официально не признало присоединение Крыма к России. Вместе с тем армянская сторона проголосовала против принятия резолюции ООН, «подтверждающей территориальную целостность Украины». Тогдашний президент Армении Серж Саргсян в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал референдум в Крыму «очередным примером реализации права народов на самоопределение путем свободного волеизъявления».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Россия настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.