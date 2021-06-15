Пашиняна обвинили в отказе вернуть пленных из Азербайджана

Бывший замдиректора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Борис Авакян осудил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот еще в ноябре мог вернуть всех военнопленных из Азербайджана, но не сделал этого. Об этом 15 июня сообщает «Sputnik Армения».

12 июня Ереван передал Баку карты минных полей Агдамского района, который перешел под контроль Азербайджана по итогам последней войны осенью прошлого года. В ответ в Армению вернули 15 военных.

По словам Авакяна, Пашинян специально «заныкал» карты, дожидаясь последней недели перед парламентскими выборами, хотя мог передать их намного раньше и вернуть всех пленных. Минобороны и спецслужбы Армении в ноябре заявили российской стороне, которая вела переговоры по этому поводу, что у них нет точных данных о минировании территорий, утверждает бывший замглавы ГСЧС.

«Если бы он [Пашинян] сейчас обратился к российской стороне, разразился бы большой скандал. Это вызвало бы множество вопросов, поэтому он связался со своим советником, находящимся в США, и через него сообщил, что готов передать эти карты Азербайджану при посредничестве Госдепа США и премьер-министра Грузии», — сказал Авакян.

Он добавил, что переданные карты содержат информацию о 100 тысячах мин, а на разминирование одной мины Азербайджан был вынужден тратить около 1000 долларов. Таким образом, Баку сэкономит 100 миллионов долларов.

По данным правозащитников, в Азербайджане остается около 200 военнопленных.