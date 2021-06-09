Сын Пашиняна заявил о готовности поехать в Баку для обмена на армянских пленных

Сын исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выразил готовность отправиться в Баку, чтобы обменять себя на армянских военнопленных. Об этом в среду, 9 июня, сообщает «Sputnik Армения».

«Готов поехать в Азербайджан с условием возвращения армянских военнопленных, находящихся в статусе пленных или другом статусе», — заявил Ашот Пашинян.

Он добавил, что некоторые политические круги спекулируют на эту тему, но служение родине важнее, чем «собственное я, семья».

Накануне Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые остаются в плену. Он ответил на упреки бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, которых назвал сутенерами.

«Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.

Позже и.о. премьера распорядился начать с Баку переговоры по обмену.

В апреле президент Армении Армен Саркисян обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь вернуть из Азербайджана пленных.

«Обмен пленных по принципу "всех на всех" игнорируется Азербайджаном», — сказано в письме.