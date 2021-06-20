На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН

На внеочередных парламентских выборах в Армении задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля Армена Григоряна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Григорян доставлен в полицейский участок после того, как доверенное лицо «Либеральной партии» заявила, что он оказывал давление на избирателей.

По данным издания, силовики проводят осмотр квартиры Григоряна.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в селе Азаташен Араратской области открыли стрельбу. Конфликт произошел между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк».

По данным опросов, главная борьба на выборах развернется между блоками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна («Мой шаг») и бывшего президента Роберта Кочаряна («Армения»).