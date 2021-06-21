Пашинян поблагодарил Путина за поддержку Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе трансляции, которая велась на его странице в социальной сети Facebook, поблагодарил российское руководство за поддержку, оказанную республике.

Политик выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Кроме того, прозвучали слова благодарности в адрес США, Евросоюза, Ирана и Грузии, а также стран ОДКБ и ЕАЭС.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна лидирует с 58,52 процента по итогам подсчета голосов с 607 участков из 2008, блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,56 процента.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.