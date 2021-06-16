Пашинян пригрозил уголовными делами против дочки «Газпрома»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил руководство компании «Газпром Армения» (дочернее предприятия ПАО «Газпром» — прим. «Ленты.ру») в принуждении своих сотрудников к участию в акциях протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пока сведения об этом достоверно не подтверждены, однако, если власти сумеют доказать их, инициаторам давления могут грозить уголовные дела. «Я не понял, "Газпром Армения" может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками», — сказал Пашинян.

Он добавил, что любой служащий предприятия, которого уличат в организации массовки, будет немедленно уволен, а для самой компании это будет иметь «очень тяжелые последствия».

По данным издания «Sputnik Армения», в руководстве фирмы уже открестились от соответствующих обвинений и пояснили, что никогда не поддерживали ни одну политическую силу в республике. «ЗАО "Газпром Армения" - аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы», — сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром Армения» на 100 процентов принадлежит «ПАО Газпром» и фактически является единственным поставщиком природного газа в страну. Компания также входит в число крупнейших налогоплательщиков Армении. В 2020 года она выплатила в бюджет республики около 90 миллионов долларов.

Ранее армянская оппозиция обвинила главу государства в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти «Мой шаг». Утверждается, что к работе по давлению на педагогов привлекли не только чиновников, но и представителей спецслужб.