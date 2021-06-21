Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в республике в ходе трансляции на своей странице в социальной сети Facebook, объявил о «стальной» революции в стране.

«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной"», — заявил Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на выборах. Он отметил, что победа его партии «восстановит общественную и национальную консолидацию».

По словам Пашиняна, его политическая сила сформирует в парламенте большинство, поскольку уже «понятно, что у нас будет убедительное большинство». «Армянский народ сделал свой выбор, произошло то, что было предсказано. А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось», — заявил он.

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И.о. премьер-министра добавил, что страница фальсификации выборов в стране навсегда закрыта. В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна лидирует с 58,52 процента по итогам подсчета голосов с 607 участков из 2008, блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,56 процента.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.