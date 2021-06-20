Генпрокуратура Армении сообщила о сотнях нарушений и взятках на выборах

Генеральная прокуратура Армении сообщила о сотнях нарушений и взятках, допущенных в ходе досрочных выборов в парламент республики. Об этом заявил представитель ведомства Эдгар Арсенян, его цитирует ТАСС.

«По различным каналам в прокуратуру поступило 319 сообщений о нарушениях во время выборов. Из них в 150 есть признаки преступления. По шести заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов», — сказал Арсенян.

Ранее сообщалось, что, согласно промежуточному результату, по итогам голосования лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 58 процентами голосов. За блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» свои голоса отдали 22 процента избирателей.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.