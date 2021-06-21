Ветерана войны в Карабахе задержали за оскорбление Пашиняна

В Армении ветеран войны в Нагорном Карабахе Артур Айвазян задержан за оскорбление и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета, передает «Sputnik Армения».

Айвазяну предъявлено обвинение в хулиганстве. Как заявляет СК, 9 июня он в прямом эфире в соцсетях оскорбил военно-политическое руководство страны, Пашиняна и всех, кто проголосует за партию премьера «Гражданский договор». Он пригрозил применить к ним насилие «с исключительным цинизмом».

СК счел это грубым нарушением общественного порядка и неуважением к обществу.

Айвазян был задержан 20 июня. В суд представлено ходатайство о его аресте.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных парламентских выборах победил «Гражданский договор», набрав 53,92 процента голосов. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» получил 21,04 процента. В парламент проходит и блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна.