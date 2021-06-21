Армении после выборов предсказали серьезные геополитические испытания

Армения столкнется с серьезными внутри- и геополитическими испытаниями после прошедших в стране парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении президента «Союза армян России» Ара Абрамяна, опубликованном на сайте общественной организации.

По его мнению, внеочередные выборы «не отразили настроения и чаяния армянского общества». Он заявил, что агитационная кампания была основана на фальсификациях и лжи, вера и наивность людей была использована политтехнологами, а на избирательных участках было зафиксировано множество нарушений. «Общество, которое годами питали лживой информацией, сломав его веру в государство и завтрашний день, было поставлено перед ограниченным выбором, не позволяющим думать о новой, пользующейся доверием альтернативе», — подчеркнул Абрамян.

Глава «Союза армян России» предсказал Армении «новый большой кризис», который будет заключаться в усилении экономических, политических и социальных трудностей, росте миграции, а также обострении напряжения и разобщенности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал преждевременным оценивать итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. По его словам, об их влиянии на ситуацию в Нагорном Карабахе можно будет говорить после формирования правительства.

Ранее блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты выборов.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов назвал прошедшие выборы открытыми, справедливыми и объективными. По его словам, наблюдатели посетили порядка 700 избирательных участков и не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.