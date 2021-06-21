ЦИК Армении рассказал об отключениях электричества во время выборов

Массовые отключения электричества во время выборов в Армении не помешали работе комиссий, неполадки устранили в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава ЦИК республики Тигран Мукучян, сообщает «Арменпресс» в Telegram.

По его словам, избирательные комиссии были оснащены резервными генераторами, которые позволили продолжить голосование даже в условиях блэкаута. «Была проблема с отключением камер, но после подключения энергии они немедленно восстанавливались», — сказал Мукучян.

Глава ЦИК ушел от ответа на вопрос, считает ли он отключения света случайными. Мукучян подчеркнул, что для такого суждения должны быть серьезные основания.

Отключения электричества во время выборов наблюдались в северных областях Армении. В компании «Электросети Армении» заявили, что причиной стала авария при обмене электроэнергией с энергосистемой Грузии.

Победителем внеочередных парламентских выборов в Армении стала партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», при этом ей не хватило 0,08 процента голосов, чтобы переизбрать главу правительства. Второе место заняла партия «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, он уже заявил, что не признает итоги голосования. В парламент также прошел блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею».