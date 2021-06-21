Блок Кочаряна оспорит результаты выборов в Конституционном суде Армении

Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») обратится в Конституционный суд и оспорит результаты внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

В ОБСЕ при этом сообщили, что выборы в Армении были конкурентными, но полны риторики со стороны политических сил. Фундаментальные права избирателей на выборах были соблюдены, сообщили в организации.

Ранее 21 июня блок «Армения» официально не признал предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. Согласно заявлению, наибольшие сомнения у политической силы вызывают «сотни сигналов» с разных избирательных участков, что говорит о «систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» победила на внеочередных парламентских выборах, объявил о «стальной» революции в стране. Он добавил, что его политическая сила сформирует в парламенте большинство, поскольку уже «понятно, что у нас будет убедительное большинство».

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92 процента голосов, блок Кочаряна «Армения» — 21,04 процента.

Другие участники не преодолели проходной барьер. Однако по закону, если в парламент проходят лишь две политические силы, то мандаты получит третий блок или партия, набравший наибольшее количество голосов. Им оказался «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна.