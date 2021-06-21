Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Армении открытыми и справедливыми

Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов назвал открытыми, справедливыми и объективными прошедшие в Армении досрочные выборы в парламент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нематов рассказал, что наблюдатели посетили около 700 избирательных участков. «Мы не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты. Недостатки не имели системный характер и не оказали влияние на итоги выборов», — подчеркнул он.

По данным ЦИК, партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92 процента голосов, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04 процента.

Другие участники не преодолели проходной барьер. Однако по закону, если в парламент проходят лишь две политические силы, то мандаты получит третий блок или партия, набравший наибольшее количество голосов. Им оказался «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна.

Пашинян назвал победу своей партии «стальной» революцией. Блок Кочаряна счел результаты выборов не внушающими доверия.