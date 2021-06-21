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Лавров счел преждевременным оценивать итоги выборов в Армении

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает преждевременным оценивать, как итоги внеочередных парламентских выборов в Армении повлияют на ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Выборы только что состоялись. Пока еще не понятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство», — заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, Россия исходит из того, что трехсторонние соглашения, прекратившие войну и запустившие «процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности и снятия блокады», работают и отвечают интересам всех сторон.

По данным ЦИК Армении, на выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набрав 53,92 процента голосов. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» получил 21,04 процента.

Другие участники не преодолели проходной барьер. Но, согласно законодательству, в парламент попадет и блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна.

Пашинян назвал победу своей партии «стальной» революцией. Блок Кочаряна оспорит результаты выборов в Конституционном суде.

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