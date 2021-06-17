В Армении обвинили Алиева и Эрдогана в торговле людьми

Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян обвинил президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в торговле людьми. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Омбудсмен отреагировал на появившееся в интернете видео разговора Алиева и Эрдогана во время визита последнего в Азербайджан. Политики обсуждали вопрос обмена армянских военнопленных на карты заминированных территорий, перешедших под контроль Баку по итогам последней войны в Нагорном Карабахе, отмечает издание.

По словам Татояна, данная запись доказывает, что азербайджанские власти незаконно удерживают армянских военнопленных как заложников для использования в политических торгах, занимаются торговлей людьми и вводят в заблуждение мировое сообщество, называя пленных террористами и диверсантами.

Аппарат омбудсмена направит информацию в специализированные органы ООН, ОБСЕ и другие международные структуры.

12 июня Ереван передал Баку карты минных полей Агдамского района. В ответ в Армению вернули 15 военных.