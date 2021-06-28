Родители пропавших без вести солдат потребовали встречи с Пашиняном

Родители и родственники армянских военнослужащих, пропавших без вести во время последней войны в Нагорном Карабахе, собрались у здания правительства в Ереване и потребовали немедленной встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает «Sputnik Армения».

Родные пропавших солдат считают, что власти Армении делают недостаточно для возвращения пленных и нахождения останков погибших. К участникам акции вышел помощник Пашиняна и сообщил, что исполняющий обязанности премьера, вероятно, не сможет с ними встретиться в течение дня. Однако они остаются возле правительства.

«Мы видели множество видеоматериалов, на которых тела наших ребят просто разбросаны на земле. Мы хотим знать, куда эти тела делись и сколько наших ребят находится в плену, что делают власти для их возвращения», — заявил один из участников акции.

По данным правозащитников, в Азербайджане остается около 200 армянских военнопленных. В середине июня Ереван передал Баку карты минных полей Агдамского района, который перешел под контроль Азербайджана по итогам войны. В ответ в Армению вернули 15 военных.

Экс-замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики Борис Авакян обвинил Пашиняна в том, что политик еще в ноябре 2020-го мог вернуть всех военнопленных, но специально «заныкал» карты, чтобы совершить обмен на последней неделе перед парламентскими выборами.

Выборы состоялись 20 июня. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 53,91 процента голосов, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 21,9 процента. В парламент также прошел блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрав 5,22 процента.