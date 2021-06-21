Матери погибших в Нагорном Карабахе солдат назвали Пашиняна богоизбранным

Матери погибших в Нагорном Карабахе солдат назвали победившего на внеочередных парламентских выборах лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна богоизбранным. Видеозапись встречи опубликована в его официальном Facebook-аккаунте.

Пашинян посетил военный пантеон «Ераблур», где он возложил цветы к могилам павших солдат. Вместе с чиновниками его встречали матери погибших.

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«Спасибо вам, что вы переизбрались, это очень хорошо... Я очень рада за тебя. Ты избрался благодаря Господу», — заявила одна из матерей, подводя Пашиняна к могиле своего сына. Другая женщина рассказала о своих надеждах на будущее и выразила благодарность политику.

Победителем внеочередных парламентских выборов в Армении стала партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». При этом ей не хватило 0,08 процента голосов, чтобы переизбрать главу правительства. Второе место заняла партия «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, который уже заявил о непризнании итогов голосования. В парламент также прошел блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею».

В Армении несколько месяцев проходили митинги с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняли в поражении во время последней войны в Нагорном Карабахе. Внеочередные парламентские выборы прошли в стране 20 июня.