Атака боевиков на дом министра обороны Афганистана длилась четыре часа

В Афганистане завершилось нападение боевиков на дом главы Минобороны страны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в атаке, которая длилась почти четыре часа, принимали участие четверо неизвестных.

Ранее сообщалось, что боевики взорвали автомобиль возле дома министра обороны Афганистана и напали на его жилище с оружием. Силовики вступили с ними в перестрелку. Госпитализированы шесть человек. Отмечалось, что сам глава Минобороны в результате инцидента не пострадал и «абсолютно здоров».

