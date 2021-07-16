Лауреата Пулитцера убили в Афганистане

Фотокорреспондент индийского происхождения и лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики, сотрудничавший с агентством Reuters, погиб в Афганистане при освещении столкновений между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России). О гибели своего сотрудника сообщает В Reuters.

Сиддики был убит вместе с сопровождавшим его высокопоставленным офицером. Это произошло во время боев афганских военных с талибами за главную площадь города Спин-Болдак в провинции Кандагар. «Мы срочно ищем дополнительную информацию, работая с властями в регионе», — говорится в заявлении президента Reuters Майкла Фриденберга и главного редактора Алессандры Галлони.

В 2018 году Сиддики вошел в творческий состав журналистов, получивших Пулитцеровскую премию за художественную фотографию и документальное оформление материала о преследовании беженцев-рохинджа в Мьянме. Фотокорреспондент работал с Reuters с 2010 года, занимался освещением боев в Афганистане и Ираке, а также протестов в Гонконге в 2019 году.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории государства. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.