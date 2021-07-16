Мир
 
Последние новости
Собянин отменит систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов 
Венгрия введет обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей
Названа причина возможного крушения пропавшего Ан-28 под Томском
Начались поиски пропавшего под Томском самолета
Азиатская страна приготовила новый удар по загрязнителям планеты
Попова оценила распространенность штамма «дельта»
Глава МВД Украины пообещал бороться против России
Подмосковье вслед за Москвой отменило систему QR-кодов 
Молодой спортсмен пожаловался на кашель и узнал о смертельной болезни
Популярный туроператор аннулировал путевки россиян на миллиард рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова обвинила Запад в проблемах Афганистана

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в проблемах Афганистана

Именно Запад изначально создал проблемы в Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что европейские страны и США действуют по принципу «сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям». По словам Захаровой, соседи Афганистана «много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада».

Также представитель МИД скептически отнеслась к призыву Европейского Союза (ЕС) создать в государстве «зеленое будущее». «Не уверена, что все в регионе соотнесут это с климатической повесткой», — добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова обвинила США в организации «цветной революции» на Кубе. По ее словам, Вашингтон намеренно отягощает социально-экономическую ситуацию в стране с помощью санкций, а затем обвиняет во всем национальное правительство, подводя его власть к слому.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова обвинила США в организации «цветной революции» на Кубе
Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью»
Захарова увидела причины миграционного кризиса в крестовых походах