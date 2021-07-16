Захарова обвинила Запад в проблемах Афганистана

Именно Запад изначально создал проблемы в Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что европейские страны и США действуют по принципу «сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям». По словам Захаровой, соседи Афганистана «много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада».

Также представитель МИД скептически отнеслась к призыву Европейского Союза (ЕС) создать в государстве «зеленое будущее». «Не уверена, что все в регионе соотнесут это с климатической повесткой», — добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова обвинила США в организации «цветной революции» на Кубе. По ее словам, Вашингтон намеренно отягощает социально-экономическую ситуацию в стране с помощью санкций, а затем обвиняет во всем национальное правительство, подводя его власть к слому.