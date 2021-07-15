Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признанный Конституционным судом Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «борьбой с собственной идентичностью». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что соответствующее решение было принято в среду 14 июля. В тексте решения инстанции отмечается, что закон является «надлежащим юридическим инструментом борьбы с обрусением в стране».

«Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски. Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова напомнила, что в статье 10 Конституции Украины указываются гарантии на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств России.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что искоренение русского языка на Украине нарушает Конституцию страны. «Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов — всего этого в Конституции Украины предусмотрено не было», — указала Захарова.

