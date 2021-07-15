Суд обязал всех граждан Украины владеть украинским языком

Конституционный суд (КС) Украины обязал всех граждан страны владеть украинским языком во исполнение закона об его обеспечении в качестве государственного. Это решение опубликовано на официальном сайте КС.

Согласно тексту документа, такая мера необходима для преодоления «длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств», в том числе Российской империи и СССР. «Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи», — заявили в КС.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

Отмечается, что за гражданами сохраняется право использовать любой другой язык для личного общения. Какой-либо дискриминации в содержании новой нормы суд не усмотрел. «Украинский язык — непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности», — говорится в сообщении.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию. Нарушений при разработке, принятии и реализации закона судьи также не обнаружили.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал нынешний президент Владимир Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его КС, однако 14 июля суд признал все пункты документа соответствующим основному закону.